武統學者持綠卡被驅逐出境 綠委：猜猜會去中國還美國？

2019-04-11 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕「中國和平統一促進會」預定13日於台中舉辦「支持統一」的遊行及論壇，竟邀請鼓吹「武統」台灣的中國學者李毅演講，移民署認為李毅以觀光名義申請來台卻從事政治活動，今中午註銷入境證，限令今日出境。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，李毅有綠卡，「猜猜看他會要求遣返中國或是遣返美國」。

有關李毅來台一事，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今下午受訪表示，行政院、陸委會與移民署都有接獲通報，第一時間對此事已有掌握，蘇院長並請移民署與陸委會查明；移民署與陸委會經開會討論後，決定註銷李毅的入台許可。

Kolas指出，李毅雖是中國人，卻持美國綠卡以旅行名義申請來台，違反「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條第1項第1款，「有事實足認為有危害國家安全之虞」。

對此，鄭運鵬在臉書表示：「這位要中國出五筒（武統）『給台灣（不蘇）胡』的中國人，即將被遣返，我很意外這種咖竟然會去申請綠卡。」鄭也要大家來猜猜看，李毅最後會要求遣返中國，或是遣返美國？

李毅已被內政部列為不受歡迎人物，傳出目前由移民署中區事務大隊專勤隊暫時留置，將送達遣返文件，並限期離開台灣。

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