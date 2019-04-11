民代籲撤銷「統戰遊行」中市警局：依法核准不會撤銷

2019-04-11 14:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕由中國和平統一促進會等團體，向中市警局申請「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」遊行獲准，還在傳單上加註「警車開道」，引發外界質疑中市長盧秀燕不准警方替蔡英文總統開道，卻為支持統一的遊行開道等風波，要求中市警局撤銷這場遊行的核可，中市警局今天上午聯繫申請人，已經將傳單中的「警車開道」刪除，至於撤銷核可與否，中市警局強調，憲法保障人民集會遊行自由，此遊行又沒有違反「不得主張共產主義」等法律，因此不會撤銷遊行許可。

中市警局今天上午澄清說，可能是申請人誤會，誤認只要遊行獲得核可，就會有「警車開道」，實際上「警車開道」僅有現任或卸任正副總統及其配偶與一等血親，警方對於遊行，最多只是派遣警力管制疏導交通，絕對沒有「警車開道」，警方已經通知申請人刪除「警車開道」，否則要依社會秩序維護法處罰，今天下午1時許，申請人也已經在傳單中的「警車開道，已合法申請集會遊行」，刪除「警車開道」，留下「已合法申請集會遊行」。

至於桃園市議員王浩宇、民進黨台中市議員黃守達等民意代表，都認為上述遊行充滿「統戰遊行」味道，呼籲台中市長盧秀燕等，應撤銷這項遊行的許可，不過，台中市警局副局長邱銘光強調，憲法保障集會遊行，集會遊行法規定，集會遊行不得主張共產主義或分裂國土，這場遊行的申請文件上，都沒有主張共產主義，中市警局依法核准，不會撤銷此遊行的許可。

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