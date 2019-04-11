女星涉徵「統戰網紅」還做非法匯兌 金管會、調查局查處中

2019-04-11 07:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕2020總統大選將屆，中國近來收購台灣的臉書粉專與徵求網紅，從電視節目《大學生了沒》出道的「Ruby」林珮瑩被發現在臉書社團PO文，表明「內地四川政府單位希望培植一批政治立場鮮明的台灣網紅」，還稱「介紹費用一個人四千台幣，歡迎賺介紹費」，之前她也貼出匯兌人民幣的貼文。對此，陸委會表示，已蒐集相關資料，請金管會、法務部調查局瞭解。

陸委會表示，非銀行不得辦理國內外匯兌業務，林珮瑩涉嫌違法匯兌，違反「銀行法」29條第1項，已請金管會、調查局瞭解，若查證屬實，將由相關機關移送檢察機關，依銀行法第125條規定，可處3到10年有期徒刑，得併科1000萬元到2億元的罰金。

網友也發現，Ruby除了從事網紅KOL經紀事業，還加入中國國台辦、統戰部公布的「青創基地」，不僅如此，網友也在Ruby臉書發現有po出匯換人民幣的貼文，更曬出醫療廣告，已觸犯相關法規。

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