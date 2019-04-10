彰化重陽禮金369沒了？逢「魏」必反的真相…

2019-04-10 14:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕真的是逢「魏」必反嗎？民進黨縣議員賴清美今天指出，縣府社會處這次送給議會審議的追加減預算中，老人福利部分竟然減少了4億9976萬6000元，也就是原本前朝魏明谷時代推動的369重陽節敬老禮金減少的。她擔心，今年65歲以上長者，就沒有3000、6000、9000元「大紅包」可以領。

對此，縣府社會處副處長陳素貞澄清指出，只是預算做調整，調整發放金額，今年照樣還是會發重陽敬老禮金，但採取排富條款，也就是說，65歲以上長者每人可以領取1000元重陽禮金，100歲以上人瑞每人1萬元，列冊中低收入戶依照年紀數歲，繼續比照去年規定，領取3000元、6000元、9000元重陽禮金。

陳素貞表示，去年議會通過重陽禮金預算按照369政策核定，約8億多元接近9億元，排富調整後，可以為縣庫省下約4億多元支出，1000元金額回到多年前最初政策上路的規模。

369重陽敬老金是前縣長魏明谷推動的主要社福政策，魏上任前3年先由每人1000元加碼到2000元，第4年也就是去年完全兌現政策，但制度實施1年，因為縣長換人做，政策也跟著「轉彎」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/