選舉豁出去了！ 男參選人反串拍影片吸「睛」

2019-04-09 13:41

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市下屆立委選舉多1席次，以永康、新化與新市地區增列為第4選區，民進黨共3人有意挑戰，也讓黨內初選競爭白熱化，其中，前副秘書長李俊毅為說明三大參選政策，拍攝宣傳影片，更不惜出賣形象，反串家庭主婦、大學生及勞工演出，讓網友大讚「有創意！」

民進黨台南第四選區立委初選參選人李俊毅為說明房屋稅、一例一休及青年學貸等問題，找來製片團隊拍攝影片，他說，為在短短10秒鐘內達到吸睛效果，只好自己跳下去充當「工具人」，扮演家庭主婦、勞工及大學生，希望獲得選民的重視。

3支宣傳影片最引起網友話題就屬房屋稅議題，除與民眾息息相關外，李俊毅花了半小時戴上假髮、拿起掃把、畫上誇張的大紅口紅，搖身一變扮演一名家庭主婦現身，不僅吸「睛」更是吸「驚」，也引起網友議論紛紛，確實達到宣傳效果。

有網友直呼「非典型戰略，很有創意賣點！」、「豁出去了嗎，還化妝耶」，不過也有不少支持者認為，「不要這樣搞笑，不太合適」、「溫文儒雅的李先生變大媽，這個轉變太嚇人了」。

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