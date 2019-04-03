「強，不一定要搶」 台南前綠委支持「蔡賴配」

2019-04-03 21:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕前行政院長賴清德投入黨內總統初選，引發震撼，前民進黨立委李俊毅今天表態支持「蔡賴配」，他認為「強，不一定要搶」，並以有蛋又有飯的「蛋炒飯」來形容，強調這是大選最佳組合。

李俊毅也憂心，若賴清德堅持要走完黨內初選程序，再動用「霸王條款」拔掉候選人，這樣民進黨不僅分裂，而是走向毀滅。

投入台南第4選區立委黨內初選的李俊毅，今天公布最新政見，提出「取消15年追溯，退還加徵房屋稅」、「延長學貸償還期，協助青年翻身」、「一例一休再修正，提升經濟活力」等主張，他在受訪時，對於蔡賴的總統之爭，也發表自己的看法。

李俊毅表示，有蛋又有飯的「蔡賴配」，是民進黨2020總統大選的最佳組合，也才能化解支持者的焦，「一旦只有飯，或者只有蛋，都無法度三餐」。

李俊毅指出，民調較好是否就該當「正」的？其實未必，人氣高的國民黨高雄市長韓國瑜立刻宣布參選2020總統就好，但他目前說不考慮，也是顧慮黨的大局，以及高雄市的發展、高雄市民的情感。

李俊毅提到，強，不一定要搶，「並非有人拱，就得順勢去做」，況且，民調只是短時間的參考，總會高低起伏，賴應該顧慮台灣的大局。

若賴清德硬要堅持走完初選程序，李俊毅認為將面臨2大危機，其一是賴贏初選，黨卻因此分裂，「大選就有絕對把握？」恐造成搶了提名權，丟了執政權。

李俊毅說，蔡英文若沒被提名，或是在任何狀況下連任之路到此為止，未來1年之中，「國政不會出問題嗎？」這不僅民進黨的危機，而是台灣的危機。

李俊毅希望賴清德能接受「蔡賴配」，成就了2020年的大局，必然是2024年大選的黨內第1把交椅，屆時無人能挑戰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/