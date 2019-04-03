若與蔡英文碰面談「蔡賴配」？ 賴清德：應是討論初選程序

2019-04-03 17:36

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨內總統初選越趨白熱化，民進黨主席卓榮泰今天受訪時表示，蔡英文總統與前行政院長賴清德面對面會談已經在安排當中。媒體詢問賴清德，如果見面蔡英文拋出「蔡賴配」是否同意，他說，見面的話應該是初選程序的討論，「應該不會有其他討論」。

賴清德下午前往新北市三重區台灣人工智慧學校，媒體圍繞在黨內總統初選，針對與蔡英文的見面時間，賴強調，「一切尊重卓主席安排」。

媒體詢問如果蔡英文當面提「蔡賴配」是否會拒絕，賴清德則說，現在都是卓榮泰還在安排， 何時見面不得而知，但相信見面的話，應該是初選程序上的討論，不會有其他討論。

另一方面，綠營黨內醞釀發動「霸王條款」，賴清德說，這是民主社會，民進黨不是一言堂，一定都有各種角度意見，對於民進黨制度和卓榮泰要有信心，一定會依照制度走完，「我既然登記參選，就希望以君子之爭走完程序」，取得國人支持，希望承擔下一部分責任。

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