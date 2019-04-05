禿子的報恩？韓國瑜挺許淑華 終於要訪南投了

2019-04-05 13:31

〔記者劉濱銓／南投報導〕禿子的報恩？明年就要總統、立委選舉，國民黨南投立委許淑華，去年九合一選舉為韓國瑜輔選高雄市長不遺餘力，甚至不惜變裝成「神力女超人」；韓國瑜將於本月7日，首度以市長身分拜訪南投，被外界認為是報答許的輔選之恩，對此，許淑華說，她只是盡力幫忙，不敢居功，遑論報恩，韓國瑜訪南投，是應南投市三玄宮之邀，慶祝玄天上帝聖誕，外界無須過度聯想。

許淑華說，她是南投三玄宮的信徒，韓國瑜競選高雄市長，她擔任競選總部發言人，就曾向玄天上帝祈福，希望韓能當選，讓韓國瑜相當感動，也很感謝廟方，本月7日適逢三玄宮玄天上帝聖誕，韓應廟方之邀，樂意前來共襄盛舉。

針對外界認為韓此行是報恩，並拉抬立委選情，許淑華回應，韓國瑜上任後行程滿檔，此次剛好適逢宮廟活動與連假空檔，韓才終於有機會參加。

雖然她要競選連任，但現在談輔選還太早，不過日後有機會，還是會邀請他，韓此次單純就是參訪宮廟祝壽答謝，並會與南投縣長林明溱交流，了解彼此縣市的產業優勢，以及相關外銷資源，盼能相互連結，互補合作，盼2縣市聯手，共創雙贏。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/