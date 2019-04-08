大綠小綠延燒成黨內互打 顏聖冠嗆李晏榕失格失禮

2019-04-08 16:43

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨與時代力量布局2020立委選舉引爆大綠小綠之爭，台北市立委第5選區（萬華、中正）立委是時代力量的林昶佐，但爭取民進黨該區提名的前議員顏聖冠，批評民進黨發言人李晏榕日前出席時代力量擬參選人的記者會，不但失格，也很失禮！身為執政黨發言人，若連基本的「黨意識」都沒有，甚實在令人遺憾。

時代力量上週三開記者會宣布，將推司改會前執行長陳雨凡角逐北市第7選區立委，並期待民進黨不提名參選人予以禮讓，時力主席邱顯智、台北市黨部主委林昶佐都到場力挺；特別是，民進黨發言人李晏榕也到場獻花。不過，民進黨在7選區被拱參選立委者還有議員許淑華、洪健益。

對此，顏聖冠批評，李（晏榕）小姐不顧黨內同志意願，反而去幫他黨參選人造勢，這就是立場的混淆！不禁讓人懷疑，李小姐是否在為自己明年的立委參選，提前和「她的友黨」套交情鋪路嗎？

顏聖冠說，李小姐入黨時間還不太久，可能不太熟黨規黨章之類的內規，身為秘書長的羅文嘉應該督促發言人好好花時間了解一下民進黨的規定，以免再出現這種傷害民進黨同志的發言人失格行徑。

她說，今年3月1日時力前主席的黃國昌才剛針對大小綠禮讓問題回說：「民進黨不要一直吃時代力量豆腐。究竟是誰禮讓誰？」她批評，李身為民進黨發言人，對外公開言行均代表民進黨；這次公開為時力立委參選人獻花加油，叫民進黨同選區欲參選的同志情何以堪？甚至給他們這些正在極力爭取黨提名的黨員一個好大巴掌！

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