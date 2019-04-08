陳明通：韓國瑜港澳行象徵完成一國兩制政治意義

2019-04-08 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前出訪香港、澳門、深圳、廈門，不僅踏入香港中聯辦，還接連和港澳的中聯辦主任密會，引起軒然大波。陸委會主委陳明通對此表示，他很肯定韓國瑜去賣水果的行為，但中國不是吃素的，韓國瑜此行無疑象徵著一國兩制框架下的政治行動。

陳明通接受《天下雜誌》專訪，透露其實連香港人都對中聯辦很反感，韓國瑜可能覺得自己是去賣農產品，但就北京的戰略角度來看，是要韓去體會一下一國兩制的香港與澳門方案。因此當韓國瑜步入香港中聯辦，就象徵著這個極其敏感的政治意義已經完成了。

陳明通說，幸好韓國瑜回台後公開反對一國兩制，多少化解大家的疑慮，但北京政府不是吃素的，尤其是習近平在1月2日的講話中提出「習五條」，其中包含了「一國兩制台灣方案」，顯示他已經不在乎台灣政黨親中還是反中，而是要採取軟硬兼施的策略達成一國兩制。

陳明通表示，所謂軟的方面，就是把人拉到中國去，執行「融台策略」，畢竟中國發展那麼久了，各大企業都有能力向台灣人提供工作機會。至於硬的方面，就是軍機繞台等行動，也就是絕不放棄武統台灣。陳明通坦言，這樣的局勢讓國安團隊相當擔心。

陳明通指出，有一些民眾認為是民進黨政府不接受九二共識，才會到今天這個地步。但民進黨之所以無法認同九二共識，是因為這是一個在事實上不存在的東西。

陳明通解釋，習近平在1月的講話裡就直說「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，顯然中國的九二共識就是「一國兩制」，而國民黨認為九二共識可以回到模糊地帶，但「回不去了啦」，因為先前馬習會時馬前總統已認同九二共識是一中原則，習近平自然會緊抓著這個不放。

至於目前中美關係緊繃，會不會選擇台灣當戰場？陳明通說，台灣當然要避戰，所以從來都不挑釁，但國際社會還是支持蔡政府的，因此前幾天中國軍機一飛過海峽中線，包括美國國防部、美國國安會、AIT都出來講話了。

陳明通指出，目前台灣所要做的就是堅強自我防衛，如果一直拚經濟卻沒有守下主權，那麼一切都是鏡花水月，只有守住主權才能享受經濟的美果。

陳明通強調，即使中國給出高度的自治權，台灣也不可能接受極權統治，因為一個極權政府不可能支持民主政權，本質上就是矛盾，放眼過去歷史也從未出現過這種事。

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