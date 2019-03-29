轟韓國瑜去中國晉見天朝 高雄冰店：就算生意差也拒當中國人！

2019-03-29 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪中密會港、澳「中聯辦」中共高幹，更與國台辦主任劉結一唱和「九二共識」，遭國內人士質疑賣台。高雄旗山區一家冰店則在臉書砲轟韓國瑜「跑去中國晉見天朝」，強調就算生意變差也不願當中國人。

高雄「旗山 常美冰店」在臉書粉專表示，「拜託不要一直拿韓總的美食地圖跑來問，韓先生沒來過敝店，身為台灣高雄鄉下的小小店家，『現在不想當中國人，以後也不想當中國人』。」疑因有不少韓粉拿著「韓國瑜美食地圖攻略」前往詢問，讓店家相當苦惱不得已發文聲明。

「旗山 常美冰店」批評，「有個跑去『中國晉見天朝』笑嘻嘻的市長，身為高雄店家我們也很抱歉」，並提到以前小時候唸書，蔣故總統經國先生叫台灣人要反共，連歐陽娜娜她爸（歐陽龍）以前都這樣義正嚴辭的說著，「我們很聽話所以我們堅決反共，鄉下小小店家，70年來始終如一」。

店家透露，有朋友私訊關心，這個時節寫這些話，如果讓生意變差不會怎麼樣嗎？店家則強調，「身為台灣高雄鄉下小小店家，我們只能說，生意變差跟被中華人民共和國統治兩種選擇，有正常腦袋的人都知道選哪一個不是嗎？」

文章曝光後引發網友熱議，許多網友留言大讚「一起守護台灣，祝你生意興隆，加油！」、「衝一波吧！正港台灣人，我們挺你，明天揪團過去吃」、「這才是台灣精神，讚」。

連行政院副院長陳其邁也留言為店家打氣，「加油」，店家也親切回應，「副院長有空來旗山吃碗香蕉清冰嘿」，基進黨陳柏惟也笑稱「我還不吃爆你！」店家也開心回應「3Q！！！」

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