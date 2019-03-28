韓國瑜如果當總統 陳明通：國家危如累卵

2019-03-28 19:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕高雄市長韓國瑜今天結束訪中行程，不過，此行密會港澳中聯辦主任，遭外界質疑為「一國兩制台灣方案」背書，國民黨仍力拱韓選總統。陸委會主委陳明通今天在例行記者會表示，不曉得韓國瑜是無知還是故意，都令人擔憂。如果有一天韓國瑜真的變成國家領導人，國家危如累卵，他心情真的很沉重。

陳明通強調，中共領導人習近平在1月2日提出一國兩制台灣方案，箭已射出，沒有回頭路，我國安團隊預判，北京對統一的進程會有作為，照這邏輯下去，他心知肚明後續會怎樣發展，所以定義這次韓國瑜的行程是北京精心設計「一國兩制台灣方案」之旅。

陳明通說，「對岸讓你看到港澳、深圳發展好的一面，以後你就會感恩師父，讚嘆師父」。中聯辦是太上皇，時任台北市長馬英九訪港沒有去中聯辦，台中市長盧秀燕赴港也沒有進去，只有韓國瑜一腳踏進去，人家布局、卻沒有警覺到。

陳明通說，「一國兩制台灣方案，人家不是玩假的」，中共兩會後繼續落實「習五條」，一波一波往前推。韓國瑜這趟行程是人家精心設計的，對方也在測試韓國瑜進了中聯辦後，能否在台灣社會存活下來。因為這麼爭議的事情，在「韓流」高漲時，讓韓做最大膽事情，因為馬英九沒做過，盧秀燕也沒做過，「讓你衝撞，看台灣社會接不接受！」

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/