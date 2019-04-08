林宅滅門血案檔案列「永久機密」 段宜康砲轟國安局及總統府

2019-04-08 13:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對促轉會向國安局調閱與林宅血案、美麗島事件、陳文成命案有關的21件檔案，僅調到1件林宅血案相關，其餘均被列為永久機密。民進黨立委段宜康今日在立法院司法及法制委員會砲轟國安局，痛批為何林宅滅門血案、陳文成命案會列為國家機密，總統府應表現出態度，依權責將檔案進行解密。

段宜康問及，據促轉條例規定，促轉會可向機關調閱檔案資料，促轉會依法要調查資料，有調不到的機關嗎？促轉會委員葉虹靈表示，大部分機關相當順利，但確實有一些困難，去年8月起向國家安全局調閱與林宅血案、美麗島事件、陳文成命案21件檔案，僅調到1件林宅血案，其他均被國安局列為永久機密。

段宜康強調，「國家機密保護法」第12條規定，涉及國家安全情報來源或管道之國家機密，應永久保。所謂「國家安全情報來源」是指情報涉及情報員，且是對外涉及其他國家。

段宜康質疑，如果調查人員是被安排潛伏在美麗島雜誌社的，這不叫「國家安全情報來源」，這不涉及國家安全。國家安全是指對外情報，國安局為保護潛伏在國外情報員需要列為機密，這才是解密可能影響的。

段宜康問及，法務部是「國家機密保護法」主管機關，他這樣解讀有沒有錯？法務部官員答詢說，因為「國家機密保護法」主要著眼於國家安全，所以與國家安全、國家利益無關的，當然不在國家機密的範圍內。

段宜康進一步追問，根據「國家機密保護法」規定，要列為永久機密檔案，這些機密核定是誰核定？國安局祕書室副主任周天傑表示，由國安局長依個案核定。

段宜康指出，「國家機密保護法」第5條規定，「國家機密之核定，應於必要之最小範圍內為之」，核定國家機密不得違反「為隱瞞違法或行政疏失」，不能因過去所做之事是錯誤的，就把檔案列為永久機密。

段宜康舉例，在陳文成命案中，如果警總或國安局有涉及違法，不得因為這原因去隱瞞；核定為國家機密，也不得以「為掩飾特定之自然人、法人、團體或機關之不名譽行為」為目的。

段宜康批評，國安局所掌握的林宅滅門血案、陳文成命案檔案，為何不可以讓大家知道，為何不能解密？國安局知不知道是誰幹的？陳文成到底怎麼死的，這牽涉到怎樣情報來源，國安局究竟知道什麼。

段宜康提及，這些案件都是卅多年前，國安局有何情報來源不能解密，如果一個國安局長就可以核定列永久機密，那有沒有可以解密或改變的方式，根據「國家機密保護法」，國家機密等級核定後，原核定機關或其上級機關有核定權責人員得依職權或依申請，就實際狀況解除機密。

段宜康表示，那國安局上級機關是誰？周天傑答詢說，「國安會」；段接著說，所以有權向國安會申請，國安局、國安會的上級機關都是總統府，那總統能否解除或改變機密等級。

對此，總統府第二局局長邱昌嶽表示，任何國家機關的檔案都隨時在檢討機密等級。段宜康痛批，那總統府有沒有針對林宅血案、陳文成命案、美麗島事件進行檢討，總統應該追查國安局長有沒有違法濫權，檢視這些檔案解密需要。

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