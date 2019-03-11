總統大選維安車輛以租貸代替採購 國安局說NO！

2019-03-11 14:21

［記者羅添斌／台北報導〕2020總統大選選情升溫，對於立委在去年底審查108年度國安局預算時，認為國安局因應大選維安任務，計畫增購或是汰換各式車輛達39輛，預算達5800餘萬元，建議國安局應以租貸代替採購，以撙節公帑，國安人士今天說，考量車籍資料可能無法有效保密，以及租貸效益偏低等因素，大選維安車輛不宜以租貸方式來辦理。

國安人士說，為執行2020總統大選維安任務，國安局特勤中心依過去經驗，將大選維安任務全程分為籌備、整備、執行、復原等4個階段。預計在今年5月進入整備階段，候選人完成正式登記之日起進入執行階段，投票日結束至當年的6月底止為復原階段。

國安人士說，接受大選維安組訓人員，將分階段接受「專長訓練」及「安維專精」訓練，「專長訓練」包括安全駕駛、緊急醫療救護、水上救生及反狙擊訓練等。

「安維專精」訓練分為兩階段，第一階段約為8週，以支援特勤及安全維護編組的憲警人員為主，課程包括壓力管理、特勤公共關係維護、隨扈警衛、場地偵檢監控、新聞與飲食安全作業、八極拳拳術應用手法等等。

第二階段約為6週，以入選安全維護基本編組人員為訓練對象，除了教授近身隨扈戰技及隨扈訓練外，還要針對警衛對象可能會遭遇的各種場合場景進行維安模擬訓練，例如模擬正副總統選人在出席大型造勢場合時可能遭到狙擊，或是車隊在行進間遭受伏擊、撞車、爆炸等假想危害狀況，實施模擬演練。

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