國安局幹員被黑幫痛毆 竟意外扯到蘇貞昌...

2019-03-13 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕國安局北部工作站一名幹員在2月15日傳出遭黑幫痛毆，沒想到這起單純的街頭暴力事件，因為行政院長蘇貞昌日前向八大行業宣戰之後而被渲染為「幹員陪長官喝花酒」，警界人士認為，這可能是某些酒店業者因不滿蘇貞昌所釋放出來的假消息。

根據《周刊王》報導，該名幹員在2月15日與數名國安局及警界官員相約在台北萬華區聚餐，結束後眾人已有醉意，幹員替各長官招呼計程車之後，和同事共乘計程車離開，而計程車開到中山區後，突然遭到後方車輛按喇叭，幹員對此下車「致意」。沒想到後方車輛內走出兩名拿鐵棒及木棒的黑衣男子，將幹員打倒在地，幹員要求兩名黑衣男別再打，並表明身分，不過兩名黑衣男還反嗆：「你穿便衣誰知道你是誰？」還一度叫幹員下跪道歉。

一旁店家見狀趕緊報警，警方到場後立刻呼叫救護車將幹員送醫，但兩黑衣男早已逃逸無蹤，而幹員堅持對他們提出傷害告訴。警方調查發現，毆打幹員的兩名黑衣男是長期替中山區某酒店圍事的外省幫，現在已將兩人移送法辦。針對幹員遭毆打，國安局也證實確有此事，並表示當天是對方誤會，才會動手打人。

不過這起街頭暴力事件卻因為蘇貞昌日前向八大行業宣戰，被酒店業者渲染為「幹員陪長官喝花酒」的不實消息，警界人士認為，這種行為如同和警方開戰。中山分局分局長楊哲昌也強調，目前已下達全面掃蕩幫派份子的指令，若是幫派份子再度踩線，他就會規畫高強度臨檢，抄到酒店停業。

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