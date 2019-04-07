「拒絕一國兩制 」高雄遊行下午登場 傳有人鬧場

2019-04-07 09:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天下午2點在高雄舉行的「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」大遊行，主辦單位「台灣公民陣線」已接獲訊息，指統派團體可能到場挑釁，呼籲參加的民眾保持理性，堅持和平非暴力。

高雄市長韓國瑜港澳行踏進中聯辦，引發各界對中國一國兩制統戰攻勢的警覺，「台灣公民陣線」邀請民眾，今天（4月7日）下午2點集結高雄勞工公園，大聲喊出「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」的強烈心聲，預計有千人參加。

由於這是韓國瑜就任高雄市長後，第一場大型政治遊行活動，且矛頭就是對準他而來，格外受到矚目。

「台灣公民陣線」指出，已接獲「有心人士可能混入4月7號遊行隊伍刻意滋事」、「統派團體可能到場挑釁」等訊息，提醒今天來參加遊行的朋友，若遇到可疑狀況，務必保持冷靜、不被挑釁，堅持和平非暴力，勿中有心人士的圈套。

今天大遊行的時間表，下午2點至3點半進行接力短講，林飛帆、賴中強、李根政、沈伯洋、呂建德、吳啟禎等專家學者輪番上場。

下午3點半至5點，「拚到底」掃帚大遊行登場，由勞工公園步行至高雄市政府四維行政中心。

另方面，許多韓粉也在多個韓國瑜後援會張貼訊息，呼籲韓粉克制理性，今天下午千萬不要前往集會遊行現場，以免爆發衝突。高雄市警局也將出動大批警力，嚴陣以待。

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