韓國瑜沒收下陳情信 寫信媽媽回應了

2019-04-06 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜的中國行被質疑「賣台」，一名母親則寫了一封強調反對一國兩制的信件，並請議員於市議會質詢時交給韓國瑜，沒想到韓當場面露不悅搖手拒收，畫面曝光引發網友撻伐。對此，當初寫信給韓國瑜的媽媽回應，韓國瑜不收信的行為，讓她覺得韓不想聽市民的聲音。

臉書粉專「高雄歹過日」日前貼出影片，民進黨議員高閔琳、邱俊憲等人拿著該名母親請求轉交的信件，拿到韓國瑜面前向他說：「市長，這是1個媽媽寫給你的信」，未料韓尚未聽完議員的話就搖頭，並伸手表示拒絕，還向議員表達：「免，別放我桌上」，直到議員說出「市民朋友寫的信」、「真的認真的面對一下好嗎？」，韓才不耐煩地回應，「我等一下讀」。影片曝光後網友紛紛砲轟。

據《蘋果日報》報導，對此，高雄市府解釋，韓國瑜是拒收一旁議員拿著的「台灣特區道具護照」，強調市民的信件一定會收，而韓國瑜已從媒體上得知該封信件的內容，也公開表示反對一國兩制，希望外界能對台灣民主有信心。

高市新聞局長王淺秋也說，一開始未特別回應臉書影片的原因，是因為當時未有媒體多做報導，直到今天被多家媒體問，她才趕緊回應。

報導指出，當初寫信給韓國瑜、育有2歲稚女的林媽媽表示，她因擔心韓國瑜親中，「把台灣給了中國」，因此寫了封信，並希望韓承諾「一國兩制不會在台灣發生」，想在上月28日拿到機場交給韓國瑜，但當天因為人太多未果。

得知請議員在議會轉交信件給韓國瑜卻被拒收一事，這名媽媽則說，「很遺憾韓國瑜拒收信件，感覺韓國瑜不想聽市民的聲音」。

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