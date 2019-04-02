台灣一國兩制研究協會 發聲明這樣批韓國瑜…

2019-04-02 17:57

〔記者歐素美／台中報導〕高雄市長韓國瑜在市議會備詢時指出「支持中華民國，反對一國兩制」，台灣一國兩制研究協會今天發表聲明指出「這不是事實」，強調「一國兩制在台海兩岸已存在70年了」。

一國兩制研究協會今天發表聲明指出，自從1949年中華民國退居台灣後，就已經是一國兩制了。中華人民共和國的口號是「解放台灣」；中華民國的口號是「反攻大陸」，事實就是已經實行一國兩制，中華人民共和國為什麼要解放台灣？因為台灣是實行資本主義；中華民國為什麼要反攻大陸？因為大陸是實行社會主義，所以一國兩制在台灣是假議題，不論反對或支持，都是假議題。

一國兩制研究協會名譽理事長蔡勵志說，任何政黨、任何人都不能否認中華民國與中華人民共和國分治70年的歷史事實，既然分治70年是真相，兩岸政治體制不同，不是一國兩制是什麼制？無論韓國瑜反對的一國兩制，還是民進黨反對的九二共識、一國兩制，都與歷史真相事實違背。

一國兩制研究協會指出，「一國兩制，九二共識，擴大交流，和平統一」是對台灣人民最好的生活方式，創造雙贏，避免戰爭，百姓安居，人民樂業，這也是台灣一國兩制研究協會對台海兩岸歷史真相的立場表述。

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