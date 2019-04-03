示警準戰爭狀態 台灣公民陣線號召0407拒一國兩制

2019-04-03 08:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕掃帚準備好了嗎！高雄市長韓國瑜進中聯辦，引發各界對中國一國兩制統戰攻勢的警覺，台灣公民陣線邀請勇敢的台灣人民，4月7日集結高雄，大聲喊出「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」的強烈心聲。

公民陣線指出，韓流現象凸顯台灣民主的脆弱，反映出台灣社會經濟、民主防衛等制度，都要有決斷的更新，而韓國瑜進中聯辦，更讓台灣人警覺中國「一國兩制」的統戰攻勢，已兵臨城下。

公民陣線認為現在就是準戰爭狀態，2020就是台灣主權、自由民主的保衛戰，邀請勇敢的台灣人民，4月7日在高市勞工公園集結，大聲喊出我們「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」的強烈心聲！

主辦單位說明，當天活動分兩階段進行，首先是「拒絕一國兩制、打造台灣新國家」大集會，由林飛帆、吳叡人（邀請中）、賴中強、李根政、沈伯洋、呂建德、吳啟禎等專家學者接力短講。

接著是「拚到底」掃帚大遊行，由勞工公園步行至高雄市政府四維行政中心，邀請

台灣人民攜帶掃帚前來參加，表達守護主權、更新國家的決心！

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