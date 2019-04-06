韓國瑜拒收高雄民眾陳情信惹議 市府給了這理由

2019-04-06 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上月的中國行引發國內人士質疑「賣台」，一名母親則寫了一封「請韓市長收下我的一封信」文章，強調反對一國兩制，並在2日請議員於市議會質詢時交給韓國瑜，沒想到韓當場面露不悅搖手拒收，遭網友批評態度「有夠跩」。對此，高雄市府回應表示，因為當時韓國瑜目光盯著「道具護照」，才會拒收家長的陳情信。

臉書粉專「高雄歹過日」日前貼出影片，影片可見民進黨議員高閔琳、邱俊憲等人拿著該名母親請求轉交的信件，拿到韓國瑜面前向他說：「市長，這是1個媽媽寫給你的信」，未料韓尚未聽完議員的話就搖頭，並伸手表示拒絕，還向議員表達：「免，別放我桌上」。

韓國瑜當時不斷看向旁邊，就是不願正眼瞧一下這封信，同時不停搖手，直到議員說出「市民朋友寫的信」、「真的認真的面對一下好嗎？」，韓才不耐煩地回應，「我等一下讀」。影片曝光遭網友批評，「89萬高雄人選出的垃圾教訓全台灣」、「超怒，看了歸懶趴火」、「有夠官僚的嘴臉，這坐姿要不要給全國看一下」。

據《三立新聞網》報導，對此，高雄市府解釋，韓國瑜當時顧著看一旁議員拿著的「道具護照」，因此才會拒絕收下這封信，也提到，若民眾有意見表達、陳情，市府很歡迎民眾利用其他管道，強調不一定要請議員在議會轉交給市長。

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