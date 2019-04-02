談蔡賴之爭 賴清德盼成台灣史上1場典範選戰

2019-04-02 12:15

〔記者王俊忠／台南報導〕行政院前院長賴清德今上午到台南市東區裕農路參加台灣中油新加油站開幕啟用，他在致詞與受訪時二度強調此次參加民進黨內總統初選，一定要進行「君子之爭」，包括他與他的支持者都不要也不必攻擊蔡英文總統及蔡的支持者，縱然做不到百分百，也要是台灣史上1場典範選戰。

賴清德首先感謝中華民國加油站公會全國聯合會理事長李杰迅到台南投資其個人第13座加油站，支持、投資台南，增加台南就業機會，相信加油站會生意興隆、賺大錢。

賴清德向與會群眾表示，他會參選黨內總統初選，不是為了個人與派系，是要為台灣的下一階段承擔使命，讓台灣人民更團結、推動台灣向前進步，因此幾天前他已向國人報告過，這場黨內初選一定是1場君子之爭，包括他與支持他的人都不要也不必攻擊蔡總統及蔡的支持者。

賴清德強調，只要把他政見、理念清楚向國人說明，讓國人了解、決定誰是能在台灣下一個階段扛起責任的總統人選。

對於民進黨有地方黨部蘊釀使用霸王條款、是否針對賴清德？賴對此說，相信黨主席卓榮泰會妥善處理，這點他不擔心。日前已與黨中央5人小組見過面協商；至於會不會有2次黨內協商？賴說會尊重黨中央安排。

韓國瑜稱反一國兩制 賴清德：韓在中、台兩地說法應一致

有關高雄市長韓國瑜在市議會表態反對一國兩制，賴清德認為，韓市長在中國及回到台灣不能有不同說法，韓在市議會說反對一國兩制，那韓也該在造訪中國時做如此聲明主張，因為中國習五點已說，九二共識沒有一中各表、只有一國兩制，既然韓稱反對一國兩制，那就該在中國與台灣都這麼主張，不然在兩地說法不同會造成國人混淆。

至於南市議員謝龍介告發賴清德涉違反選罷法，賴清德淡淡地說，這部分後續會由小編來對外說明。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/