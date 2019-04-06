高雄2.0至5.0被刪 臉書稱違規、「高雄點」批進入赤色時代

2019-04-06 10:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕真的是韓流發威了？監督高雄市政的臉書社團「高雄2.0」，疑因遭大量檢舉而消失，這兩天再創的「高雄3.0」、「高雄4.0」、「高雄5.0」，也都平白無故消失。臉書今天則回應說，因社團違反社群守則，因此刪除，創立「高雄二點零」的臉書粉專「高雄點」則強調，高雄正式進入赤色時代。

「高雄2.0」是不公開社團，是由知名的臉書粉專「高雄點」所成立，創立已經1年2個月，被消失前的成員達13264位，是針對高雄市政的監督社團，不論是針對前任市長陳菊、或現任市長韓國瑜，社員只要對市政不滿意，都有所批評，尤其是對韓國瑜上任後的施政，有許多社員表達不滿。

但這兩天，「高雄2.0」疑因遭大量檢舉而消失。

「高雄點」貼文指出，1萬3千多名社員無私的紀錄高雄成長，市政建設等回憶都被一併刪除，為讓社員繼續交流，也繼續創立「高雄3.0」、「高雄4.0」、「高雄5.0」，也都被惡意刪除，毫無原因、毫無理由，並且等不到臉書回應。

對此，臉書直到今天才回應說：「我們審查您的『高雄5.0』社團，並發現此社團仍違反社群守則，因此仍予以刪除。」

網友相當不滿，把矛頭指向疑似韓粉大量檢舉，批說「檢舉掉一個高雄2.0，還有千千萬萬個3.0、4.0、5.0」、「這些韓粉也太過份了吧？高雄2.0都是在討論高雄市政，韓粉在玻璃心什麼！？」

也有網友反制，開始檢舉支持韓國瑜的臉書社團「散播仇恨言論」，希望臉書能秉持同樣的標準審核。

創立「高雄2.0」的「高雄點」也發表聲明說：「高雄正式進入赤色時代」，捍衛韓國瑜的瘋狂粉絲用檢舉的方式，讓高雄本土優質臉書社團被官方刪除，「如果有一天，我們臉書社團被刪，只能是間接證明中國人的魔手已伸進臉書公司，呼籲臉書官方能不要用官腔回應我們，而是事實查明真相，不要冤枉這麼優質的臉書社團。」（11:14更新）

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