絕不和解！韓黑議員：韓粉恐嚇我一定告 求償20萬以上

2019-04-04 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜的支持者人數眾多，也屢屢傳出各種韓粉破壞社會秩序的行徑；桃園市議員王浩宇就因時常針砭韓國瑜施政，長期受到韓粉攻擊。對此，王浩宇今（4）日說，若再有韓粉出言恐嚇，「絕對提告、絕不和解」，還要求償20萬元以上。

韓粉霸凌政治理念不合者的事件屢見不鮮，至少有6名高雄市議員自爆遭韓粉侮辱。高雄市議員林智鴻因質詢韓市長的內容令韓粉不滿，而遭到韓粉威脅說，「我會盯住你們這些畜生不如的畜牲，你們看著辦」、「殺全家」；對此，「韓黑議員」王浩宇今天也在臉書PO文說，「從今天起，恐嚇我的韓粉，絕對提告，絕對不和解，求償民事20萬元以上」。

王浩宇說，這些錢「100％捐育幼院，孩子很需要這些資金」，他也在留言處補充，「上次潑油漆的人抓到了，我也是要求捐育幼院」。

對此，網友紛紛留言說，「開告一堆酸民帳號都不講話了」、「韓粉讓你發大財」、「支持您的反制措施」、「拜託韓粉快來罵，育幼院需要你們資助」、「中國五毛告不到，台灣網軍別想躲」。

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