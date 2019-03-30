韓黑議員去高雄沒被嗆！年輕人訴苦：覺得選韓國瑜很丟臉

2019-03-30 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇時常對於高雄市長韓國瑜提出批評與建議，也因此惹惱了不少韓國瑜支持者；他今天（30日）實地走訪高雄，不但沒被市民嗆聲，還有對於韓國瑜感到不滿的年輕人向他抱怨說，「覺得選出韓國瑜很丟臉」。

王浩宇今天高雄參加與基進黨、高雄好過日與塩旅共同舉辦的「首fool市集」，他在臉書PO文說，「從高鐵到捷運站，從丹丹到路邊的公園，被超過10組民眾要求拍照。一個年輕女孩拍完照後抱怨，外地的朋友都虧她有沒有發大財，覺得選出韓國瑜很丟臉」。

此外，也有一名阿伯拜託王浩宇在節目上告訴全台灣民眾，「韓國瑜其實做得很差，高雄真的沒有變得更好」；另一個激動的阿姨則告訴他，「整天電視都是韓國瑜，覺得真的很煩」。

王浩宇說，「高雄的熱情嚇到我了，我想，如果再有一次機會，高雄人可能會做出不同的選擇，雖然這次已經來不及，但下次一定學到了些什麼」，也期許民眾能和他「一起繼續勇敢」。

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