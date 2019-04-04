恐嚇男道歉 高市議員林智鴻接受籲理性

2019-04-04 14:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市民進黨鳳山區議員林智鴻近來因質詢市長韓國瑜被人臉書留言恐嚇，警方今循線查獲蔡男坦承犯行，他願意向林智鴻道歉，林智鴻接受他的道歉，強調議員質詢市長是為民喉舌，但言論自由有底線，不能公然侮辱、恐嚇威脅，呼籲民眾理性。

民進黨鳳山議員林智鴻近來質詢市長韓國瑜，不料3月29日中午12時34分，被人於臉書留言恐嚇，鳳山警方今查獲蔡姓印刷廠作業員，他坦承不滿林智鴻質詢內容，才會留言表達不滿，事後感到很後悔，願意向議員道歉。

林智鴻表示，市長韓國瑜中國經貿交流之行，進到中聯辦踩到政治紅線，一國兩制是台灣人民不能接受的底線，他於3月28日議會預備會議，進行議程調整討論，希望韓市長能在市政報告前，針對社會各界質疑，以專案報告方式，讓韓市長說清楚，讓全體市民完整知道，但因國民黨議員反對，當時藍綠有一番爭論。

林智鴻指出，3月29日市長韓國瑜拜會議會，民進黨團準備水果接待市長，他提醒市長媒體民調市民滿意度只有4成，是六都倒數第二名，請市長留意，韓國瑜回覆民調會參考，他會全力往前衝，強調談話過程理性。

林智鴻表示，不清楚哪句話令網友心生不滿，他強調提告是為了捍衛言論自由，強調言論自由範疇有底線，不能涉及公然侮辱、恐嚇威脅，他願意接受對方的道歉，刑法則交由司法處理，希望社會回歸理性。

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