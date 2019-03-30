猜韓國瑜可能選總統 王浩宇：會是民進黨最好打的對手

2019-03-30 16:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕數度針貶高雄市長韓國瑜施政的桃園市議員王浩宇今表示

，他覺得韓國瑜可能參選總統，但他若真的參選其實勝算不大，會成為民進黨最好打的對手。

王浩宇今受邀到高雄參加高雄好過日等民間團體舉辦的市集活動，他透露原本擔心在高雄街頭會挨罵，結果一路上都是被稱讚、鼓勵，讓他有點嚇一跳。

談到最近正夯的韓國瑜參選總統話題，他彙整近期韓國瑜一些言行、加上韓粉與藍營基層的聲音，如果韓國瑜最後不選，說不定會衍生內鬥情況。

王浩宇評析國民黨幾位主要參選人，朱立倫已選過一回、經過檢視後有一定基本盤，王金平基層實力強且近期表現不錯，韓國瑜的不確定性較多，表面上感覺衝很快（聲勢），但下降幅度也不慢，他覺得韓國瑜若參選、勝算並不大，且會成為民進黨最好打的對手。

王浩宇進一步指出，如果韓國瑜真的選上總統，那可能是台灣的悲劇，因為他可能被國民黨派系把持。

王浩宇也說明為何跨區批韓，是因為韓國瑜帶起的亂開支票、投機政治風氣，讓他無法忍受，所以會針對幾件事情提出批判；批評歸批評，他也提出韓國瑜的優點在於親近基層、愛交朋友，但一碼歸一碼，交朋友跟市政是兩回事，他認為韓國瑜應該多用點心在市政。

再者，好好把高雄市經營好，4年之後帶著政績參選總統，會比現在更實際。

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