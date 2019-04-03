獨家》高市6議員控遭韓粉霸凌、恐嚇 警方已受理2案提告

2019-04-03 13:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市議會民進黨團今天召開記者會，怒斥只要質詢高雄市長韓國瑜，或批判市政都會遭韓粉留言霸凌，甚至恐嚇人身安全，至少有3名女議員、3名男議員自爆，遭恐嚇或公然侮辱，自己的臉書或粉專充斥網路霸凌，警方表示十分重視，統計目前已受理2案。

這2件分別觸犯網路恐嚇、公然侮辱，包括民進黨女議員鄭孟洳報案遭恐嚇，以及同黨男議員林智鴻遭公然侮辱案，分別由三民二分局、鳳山分局受理偵辦中，警方強調IP若於境外，必須報請刑事局及駐外單位協助調查，若是境內IP，警方有信心儘速破案，目前全部撒網追查中。

高雄市議會民進黨黨團記者會上，除鄭孟洳控訴遭網友恐嚇，林智鴻幾天前也接到簡訊「退出林氏家族、盯著你們這些畜生中的畜牲」，簡煥宗指臉書被留言「小心被揍」，陳致中控遭警告「出門要小心」，李喬如被羞辱「那麼愛問、怎不去陪睡」，前議長、現任議員康裕成也說，只是比較高雄與屏東燈會差異，就接到對女性極不尊重的攻訐。

由於目前有2位民進黨議員報案提告，另4名同黨籍議員尚未報案，高市警方將主動關切案情，積極偵辦追人。

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