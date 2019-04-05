不滿議員質詢 韓粉留言恐嚇被逮

2019-04-05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市兩位民進黨市議員質詢市長韓國瑜卻遭韓粉恐嚇，警方昨查獲在臉書恐嚇議員林智鴻「身敗名裂」的印刷工蔡姓男子，他落網表示後悔，願向林智鴻道歉，林智鴻接受道歉，並呼籲民眾理性；另一件恐嚇女議員鄭孟洳案，警方查出涉案署名「江小偉」的網友IP在中國，仍在偵辦中。

高市議員林智鴻近日質詢韓國瑜，三月廿九日中午被人在臉書留言恐嚇，「身敗名裂只能怪自己，會盯住畜牲不如的畜牲，你們看著辦」，造成他心生畏懼、家人擔心不已，前晚向鳳山警方報案。

新北男子道歉 議員籲民眾理性

警方追查網路IP，鎖定五十一歲蔡男涉嫌重大，昨漏夜北上新北市三重逮人，蔡坐在客廳，等候警方，蔡母見警上門被嚇壞，不斷問他「做了什麼事？」他回說「沒怎樣」，反被母親斥責「沒做怎麼會被警方抓走」？

警方調查，蔡男是印刷廠作業員，他坦承看到議員林智鴻質詢韓國瑜的新聞，一時氣憤到林的臉書表達不滿，並非故意的，也向議員道歉「對不起」，警訊後被依恐嚇罪送辦。

林智鴻表示，韓國瑜的中國經貿行踩到政治紅線，他於三月廿八日議會預備會議，希望韓國瑜在市政報告前，針對社會各界質疑，以專案報告向社會說清楚。隔天韓國瑜拜會議會，他提醒韓，媒體民調韓的市民滿意度僅四成，韓則回覆民調會參考，會全力衝，談話過程理性。

林智鴻表示，議員質詢市長是為民喉舌，提告則是為捍衛言論自由，因言論自由範疇有底線，不可公然侮辱、恐嚇威脅，他願意接受蔡男道歉，但刑法部分交由司法處理，社會大眾應回歸理性。

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