律師︰謠言若涉恐嚇公眾 觸犯刑法可判2年

2019-04-05

〔記者王定傳／新北報導〕網路發達，很多民眾以匿名方式散布謠言，或放話要殺害特定人，法界人士指出，散布的謠言若詆毀他人名譽，足以達到恐嚇公眾的情形，恐涉妨害名譽及恐嚇公眾罪，放話要殺害特定人則涉犯恐嚇危害安全罪，最重均可判刑兩年。

律師黃祿芳指出，社維法中的「散布謠言」，是指沒有事實根據、憑空捏造的訊息，不論實際是否發生損害都會構成，但必須達到可能影響公共安寧，通常是指足以造成社會大眾畏懼或恐慌的程度，其處罰對象除故意犯外，還包括過失犯，因此縱使是出於「好意」想提醒他人，但發文前沒善盡查證責任，仍有可能觸法。

黃祿芳也認為，在謠言造成社會嚴重恐慌情形下，最高拘留三日或裁罰三萬元的處罰上限，可能會令民眾感覺處罰過輕，若是散布謠言時也有恐嚇公眾的情形，則涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌，亦可處兩年以下徒刑。

黃祿芳指出，在網路散布謠言時，若伴隨情緒性辱罵、恐嚇字眼，依個案情形，恐涉犯恐嚇危害安全及妨害名譽罪章中的公然侮辱、誹謗等罪嫌，並可能因侵害他人名譽權而有民事損害賠償責任，民事損害賠償責任也包含過失行為。

他說，如果是發布在臉書或LINE，讓不特定人或多數人觀看，也曾有民事確定判決認為，分享不實臉書貼文的網友，未善盡查證義務，因過失侵害他人名譽權，要負損害賠償責任。

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