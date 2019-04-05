韓粉稱韓國瑜像袁崇煥 鄉民XDDD：確定是韓粉嗎？

2019-04-05 23:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕有韓粉形容高雄市長韓國瑜在外拚經濟，卻遭蔡政府扯後腿，很像明末將軍袁崇煥。鄉民jackie0414發文列舉袁崇煥備受爭議的事蹟，且可能導致外族一路殺到北京城下，質疑這位韓粉確定是韓粉嗎？

有韓粉指出，看到韓國瑜在外拚經濟，蔡政府各機關出盡怪招扯後腿卡韓、還要開罰

，真的想到當時袁崇煥，大才豪氣，籠蓋當世，在腐敗絕頂的明末，和一個縱橫無敵的大英雄努爾哈赤對抗。

努爾哈赤是罕有的軍事天才，袁崇煥跟他打了3場大戰，勝了3場，把努爾哈赤打死了；袁崇煥是個光明磊落的大丈夫，將自身安危全然置之度外，只是以大局為重猛，沒有個人的自私慾望，一心為國為民，結果被安上了歷史罪人、民族罪人、名教罪人的罪名，凌遲處死。

鄉民jackie0414則發文直言，拿袁崇煥這個歷史上備受爭議的人物來類比韓市長，你確定你真的是韓粉嗎？XDDD

jackie0414指出，袁崇煥跟崇禎皇帝保證5年內掃平遼東，結果才過3年，後金軍隊就兵臨北京城下；他在沒得到皇帝老子的同意，就殺了對後金構成極大威脅的皮島總兵毛文龍；他還在高台堡通市開市賣糧，用明朝的糧食換取塞外喀喇沁部的木柴物資，崇禎雖然不高興，但還是同意並告訴他，只能按人口賣，有多少人就賣多少糧食，一粒糧食也不許多賣，但老袁卻是人家要多少就賣多少，讓明朝邊防糧草快見底。

更慘的是喀喇沁部還把糧食再賣給後金，讓後金得以度過糧荒，後來就是一開始提的

，喀喇沁部聯合後金、繞路從薊州南下，一路殺到北京城下；嘗到甜頭的後金，後來就開始有事沒事繞個路，搶人搶物資，搞得明軍人仰馬翻....

jackie0414說，看看袁崇煥的事蹟，再看看韓市長，你確定還要這樣類比嗎？

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