訪美不堪回首？ 柯P傳遭華府「深層政府」視為厭惡者

2019-04-06 08:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲3月訪問美國9天，在華府參訪美國國會、國務院和白宮國安會。媒體報導，柯文哲從幾個美國聯邦機關出來後，幾乎不願多談，據了解，柯文哲已經被華府「深層政府」（Deep State）視為「厭惡者」。

《讀報》報導，柯文哲回國後與友人見面時，不願多談訪美收穫，還一度回「不要再說了」，顯示柯文哲這趟訪美行不堪回首。親美人士透露，華府內部政府核心的「深層政府」，相當厭惡「會亂說話的人」，在與柯文哲會面後，完全聽不懂柯的言論，更別談信任。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）上月接受《金融時報中文網》訪問時，對於柯文哲「親美日、友中」的說法產生質疑，想知道「友中」的細節是什麼，究竟是「和平條約」、「九二共識」，還是「兩岸一家親」？對此，親美人士指出，其實葛來儀的說法，就是透露華府「深層政府」的心聲。

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