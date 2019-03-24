訪美返國 柯P自評：只算是及格

2019-03-24 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲結束訪美行程，今（24）晨抵返台灣，一進國門就遇到許多柯粉熱情接機。而對於這此訪美行程自評分數，柯文哲僅表示「只算是及格」，從來對自己還有更高要求。

綜合媒體報導，柯文哲對於訪美行僅表示：「沒有什麼滿意，應該這樣講，從來對自己都有更高要求，這個只算是及格，從市政學習到美國政府智庫的交流，這4天還是做一大堆事情。」他說：「這次主要還是華盛頓，華盛頓就變得好像有點政治意味，不然以前都是產業之旅比較為主，不管美國的國務院、國防部、國安會，政府機關交流，另外一個就是智庫，因為我們這次實在參訪太多智庫。」

北市府幕僚指出，在此行中城市交流的部分，柯文哲見到了包括亞特蘭大的市長、市議會議長、市議員，以及喬治亞州的州長、州務卿、參議員等，在亞特蘭大也有與當地商會簽署合作備忘錄，因此即使未見到紐約市長，整體來說城市交流的結果仍高於預期。

而針對外界關注柯文哲與華府以及各個智庫的交流，幕僚表示柯文哲此次與包括布魯金斯學會等智庫見面，以及AIT前主席卜睿哲、「戰略暨國際研究中心（CSIS）」專家葛來儀等人，除此之外還有國務院官員，如亞太副助卿史墨客（Hanscom Smith）見面，柯文哲已清晰表達「親美日友中」的立場讓美國智庫學者了解，到白宮與國務院也有見到一些官僚，因此政治行程方面也算有達到預期。

最後，相比之前柯文哲去以色列參訪，或是在前幾週在台灣的行程，此次訪美行的網路聲量確實有比較高，不論是從google搜尋趨勢或者媒體報導露出，都顯示聲量表現還不錯。

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