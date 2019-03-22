柯文哲提「親美友中」 受到葛來儀質疑

2019-03-22 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨在華府智庫「傳統基金會」演講，提出「親美友中」的想法，但卻被美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）質疑，不懂柯文哲對中國友好是什麼意思，而且柯的兩岸政策也沒有說清楚。

柯文哲昨天在「傳統基金會」演講時表示，台灣不要故意把中國當成敵人，而美國、日本是台灣的盟友，這就是未來中美台三方角力下的台灣戰略。柯文哲說，反對用仇恨當作政治上的對立，兩岸應該要開始對話，重新建立互信，這才是最重要的第一步。

葛來儀接受《金融時報中文網》訪問時指出，美國過去十多年來與台灣政治人物交流的經驗中，已經看盡模糊或立場反覆所造成的危機，尤其是在陳水扁政府時代，美國政府留下許多不好的經驗和疤痕。葛來儀說，不論誰成為台灣總統，美國看重是否能妥善處理與中國的關係，讓美國不會牽扯到不必要的衝突之中，所每一任台灣總統到華府，必須與決策者清楚、坦率的溝通，建立互信。

對於柯文哲「親美日、友中」的說法，葛來儀質疑，她表示，或許這幾個字能讓中文使用者產生共鳴，但美國人不了解，美國人會想知道「友中」的細節是什麼，究竟是「兩岸和平條約」、「九二共識」，還是「兩岸一家親」？葛來儀還說，柯文哲也沒有清楚說明他的兩岸政策。

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