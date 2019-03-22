統派挺柯P「親美友中」 郁慕明：兩岸聯手讓中國強大

2019-03-22 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲正在美國訪問，他在華府智庫「傳統基金會」演說時表示，當前美中對抗局勢，台灣應該「親美友中」，態度上要親美，但不能和中國當敵人。對此，新黨主席郁慕明力挺柯文哲的說法，稱兩岸應聯手讓共同的中國強大。

郁慕明在臉書發文說，柯文哲訪美，提出「親美友中」，美方說這是合理現實，民進黨則狂批不切實際，那難道繼續和中國對抗不對話，「戰到剩一隻掃帚」就實際？他說，他曾經說過柯文哲的「兩岸一家親」是對的，柯對兩岸對立及台灣前途的憂慮，跟新黨也是一樣的。

郁慕明說，只是既然「兩岸一家親」，那兩岸也就是一家人，不論是柯文哲如今提出的「友中」，或者前總統馬英九過去提過的「和中」，都把「中國」當作別人，隱含分裂之意，自然不能作為兩岸對話的基礎。

郁慕明說，新黨早在2016年黨慶時，就已提出「強中、親陸、富台、友美、批日」五大方針。他認為中國是兩岸共有的，「應該聯手讓我們共同的中國強大，台灣自然就能和中國一起富起來」。

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