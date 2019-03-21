柯P主張應「親美友中」 他提6點質疑：如何不激怒中國？

2019-03-21 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲正在美國出訪，他在華府智庫「傳統基金會」演說時表示，當前美中對抗局勢，台灣應該「親美友中」，態度上要親美，但不能和中國當敵人。對此，有網友提出6點質疑，問柯P要如何才不會激怒中國？

柯文哲在美東時間20日上午發表首場演說，他認為，「親美友中」是台灣最適當的國家戰略，他說，要把人民福祉視為優先考量，否則對台灣不利。他解釋，「親美友中」是基本戰略，應該態度親美，但不和中國當敵人，也由於美日是一體的，所以應該是「親美日友中」。

但在場的民進黨駐美代表處主任彭光理直言，中國對台灣並不友善，柯文哲的說法不切實際。有網友也在PTT發文指出，「柯這話說起來很輕巧，可是你知道，想要不激怒中國有多難嗎？」

該網友並舉6項實例指出，「周子瑜拿青天白日滿地紅旗，怒；在台灣的大愛台播智子之心，怒；吳寶春在上海賣麵包，怒；美國通過台旅法，怒；說中國隱匿豬瘟疫情，怒；台灣教改去中國化，怒。」

該網友強調，「簡單說，你台灣一天不臣服，他（中國）什麼都能怒，那柯文哲說蔡英文講維持現狀，不被中國接受，有什麼奇怪？」他並質疑柯文哲，「說說看，你有什麼方法不讓中國怒？能讓中國覺得你不挑釁？你柯文哲的替代方案是什麼？」

其他網友也留言，「柯P現在是想把一國兩制改個名讓台灣人接受而已嗎？」、「要讓中國不怒就只能跪著投降阿 柯根本不懂」、「柯文哲的替代方案是什麼？ 就跪下來舔呀」、「柯到底怎麼了？是被下符咒了嗎？」。

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