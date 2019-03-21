拋「親美友中」被指不切實際 柯P：沒互信就玩不下去

2019-03-21 11:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲在美東時間20日上午前往華府智庫「傳統基金會」進行公開演講，談到美中貿易大戰下的美台三角關係，柯文哲拋出「親美友中」的想法，現場的民進黨駐美代表處主任彭光理直言，中國對台灣並不友善，柯文哲的說法不切實際。對此，柯強調，沒有互信什麼都玩不下去。

柯文哲受訪時表示，這就是一個目標，所謂戰略就是不會輕易改變，且自己早在2017年在議會的時候就講過了。

至於如今在華府講「親美友中」，感覺層級升高了？柯文哲表示，自己還是台北市長，「為什麼你們每天都要想這麼多？」他還說，而且通常你們（指媒體）沒有問，我也不會答，「講的也沒有和以前不一樣，大概還是那個調調。」

不過現場的民進黨駐美代表處主任彭光理直言，中國對台灣並不友善，認為柯文哲的「親美友中」的說法不切實際。

柯回應，這是一個努力的目標，就是搬出「五個互相」去處理。到現在為止，兩岸之間最麻煩的還是沒有互信，沒有互信什麼都玩不下去，所以其實到現在為止，我們從雙城論壇、世大運一路辦過來，其實也還好。

對於被質疑論述太高空，真的要和中國國家主席習近平對話應該要有實際的東西。柯則說，還是一樣，就是先表達善意，可以談的先談，可以做的先做，不管怎麼到現在為止，北市府在處理兩岸關係也是穩紮穩打，沒有什麼太大差錯，至少我們講的都還做得到。

談到外界質疑過去幾年不斷釋出善意，但都只是維持，沒有什麼突破，柯則直言，在目前環境底下，維持都不是很容易了。媒體追問，「五個互相」能比目前的蔡政府更能和對岸有互信嗎？柯文哲說，至少到現在為止還能繼續走下去，至少現在不是僵局，所以這是一個努力的目標。

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