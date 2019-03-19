柯P訪華府首站訪重量級智庫 卜睿哲、葛來儀親自迎接

2019-03-19 22:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲訪美馬不停蹄，他在美東時間18日晚間自紐約飛往華府，19日展開一連串不公開拜會行程，一早先到美國重量級智庫布魯金斯研究院，前美國在台協會主席、現布魯金斯研究所資深研究員卜睿哲親自出面迎接。而先前曾因柯訪美一事鬧不愉快的另一智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」專家葛來儀也現身，顯然已經化解心結。

柯文哲訪美重頭戲「華府」今天（美東時間19日）正式登場，根據市府規劃，柯在短短不到兩天內將拜訪多個智庫及政要，外界認為，拜會華府所獲得的反應，也將影響柯下一步。

柯文哲的公務巴士上午9點準時出現在布魯金斯學院前，卜睿哲早一步出來等待迎接柯文哲，雙方簡單握手寒暄後便進入研究院內，整個拜會行程預計1個半小時。

值得一提的是，比柯先一步訪美的桃園市長鄭文燦，當時也有安排拜會布魯金斯學院，同樣也在此地拜會了卜睿哲、葛來儀等，與柯待遇並無差別。

柯文哲首度造訪華府，行程安排相當低調，市府還特地拆團，據了解「主團」除了拜訪布魯金斯研究院外，預料下午還有國防部、國務院、國會大廈等地；「分團」的官員參訪團，則將參觀史密森學會、林肯紀念堂等。

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