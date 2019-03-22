柯Ｐ：台灣戰略 親美友中

2019-03-22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕正在美國訪問的台北市長柯文哲昨在華府智庫「傳統基金會」演講，柯在演講時提出「親美友中」的想法，認為台灣不要故意把中國大陸當成敵人，而美國、日本是台灣的盟友，這就是未來中美台三角角力下的台灣戰略。柯文哲並說，反對用仇恨當作政治上的對立，兩岸應該要開始對話，重新建立互信，這才是最重要的第一步。

華府演講 籲兩岸重建互信

柯也談到，這次訪美發現，不管是參議院、眾議院，民主黨、共和黨，還是中央、地方政府，整個美國的氣氛，不要說是反中，但至少也是防中，所以美中對抗局勢已經形成，台灣要如何生存是個好問題，也是我們要思考的地方。

柯文哲廿日在華府智庫「傳統基金會」發表公開演說，隨即搭機前往訪美之旅第三站亞特蘭大；晚間出席慶祝亞特蘭大與台北市締結姊妹市四十周年慶祝酒會。

在華府演講被問到對於未來的兩岸關係，他認為今天台灣和中國最大的問題就是雙方已經沒有互信，就像國民黨在講九二共識、一中各表，但中國大陸的九二共識卻是一中；國民黨的九二共識顯然沒有被中國大陸所接受；民進黨說維持現狀，但北京當局看到的卻是去中國化、去蔣化，所以對方很不高興。

傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼提問，台灣不管總統是藍還是綠，都有個長期的問題，也就是北京宣稱台灣是中國的一部分，台灣應該要怎麼解決這個問題？

柯文哲說，不管是國民黨還是民進黨，都和中國完全無法對話，這次來美國，訪問過多個智庫，大家的看法都一樣，也就是台灣和中國之間是有障礙的，是不同的，所以自己才提出「五個互相」。他提出「兩岸一家親」，就是先表達善意，開放和友善是種態度，但不要幻想一下子解決幾百年的問題。

「兩岸一家親」是表達善意

被問到「中美台三角角力下，台灣未來的戰略是什麼？」柯表示，我們和中國大陸同文同種，但價值理念卻和美國比較接近，所以有一點自己要小心的就是，美中對抗是未來的一個局面，台灣想的應該是要如何生存，而不是做任何利用，這點一定要克制。

柯文哲也提出「親美友中」的想法，表示不會故意把中國當作敵人，而美、日則是盟友。他表示，「親美友中」是一個目標，他在二○一七年就講過。

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