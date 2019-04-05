苗栗縣議員稱石虎超過1萬隻 保育協會怒發聲明打臉

2019-04-05 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣議員韓茂賢日前語出驚人，聲稱目前石虎數量超過1萬隻，才會導致路殺數量不斷增加，對此，台灣石虎保育協會發出聲明稿說，根據最新的研究評估，苗栗、台中及南投僅約有468至669隻石虎，而且受到棲地開發、捕獸夾的干擾，未來石虎的處境只會日益窮困。

台灣石虎保育協會昨天在臉書上發出聲明說，最近期的石虎族群估算是來自林務局105年的委託計畫、並於106年底完成的「重要石虎棲地保育評析」，該份評析以近15年來的研究資料作為背景，做出苗中投約有468至669隻石虎的估算。

協會指出，「石虎層出不窮的路殺只是反映出淺山動物的生存危機，並不是顯露石虎的數量穩定或是增加」，受到棲地開發、道路增加、農藥使用、獸夾、流浪貓狗的干擾，石虎未來在淺山棲地的處境不會更好，只會日益窘困。

協會呼籲，新版苗栗縣石虎保育自治條例草案，將於5月送至苗栗縣議會的定期會審議，雖然這與韓茂賢關切的石虎保護區無關，但韓茂賢也是此案的召集人，盼藉時苗栗縣政府能夠積極與議員們溝通，「否則任由錯誤訊息傳播會誤導地方民眾，不但對石虎不友善，甚而會造成更多傷害」。

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