苗縣議員稱「石虎太多才遭撞死」陳美汀：說法太誇張

2019-04-04 14:56

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員韓茂賢3月初參加在苗栗縣政府舉辦的國土計畫說明會中發言，指「我從來不認為說，訂了一個石虎保護區石虎就會變多」，以及推估石虎「上萬隻的結果是什麼？石虎老是會跑到路上被車子撞！」此談話，引發網友熱議。台灣石虎保育學會理事長陳美汀指出，韓的說法，沒有生態研究及科學數據，有點太誇張。

韓茂賢今天澄清說，保育團體一直以10年前的數字，惟至今沒有重新估算族群數量，未免太怠惰了，如果石虎數量穩定成長的話，保育的力道就可以減少，他主張應重新計算族群，以簡單算數應該有1萬9多隻，但扣除病死等狀況，他合理推算有1萬隻，當然動保團體不接受他的論點，他也接受，但要求官方應重新估算。

韓茂賢在三月初國土規劃座談會中發言說，10年前有人統計苗栗有500隻石虎，「可是我們就一直想石虎只有500隻」，若以每年成長1.5倍率成長計算，「第1年500、第2年750、第3年1050、第4年1500，到現在我看應該超過上萬隻了吧」，而「上萬隻的結果是什麼？石虎老是會跑到路上被車子撞！」

韓茂賢在座談會中表示，苗栗縣政府只要有重大建設，保育團體就會要求做好安全措施，但這還是阻止不了石虎被撞死，牠就是太多了，難道是要叫各位不要開車過馬路嗎？」

韓茂賢今天受訪指出，三月初在國土計畫說明會中，有動保團體強烈要求苗縣府將卓蘭、三義、苑裡、通霄到後龍這片山區，列為石虎棲地，當時他表達不同意，因為苗栗縣的一般農地及山區丘陵地，已受水保法等各種法令限制利用土地利用。

韓茂賢說，若再劃為石虎保育區及棲地，如此會限制老百姓使用土地的權利，他認為苗栗縣議會沒有資格這樣做這些限制，這是立法院的事，所以他不贊成除法規限制外，還要多加石虎保護的議題，因為一個土地無法承載哪麼大的用途。

韓茂賢強調，他也是愛護動物者，但他不認為「圈地」列為保護區是一個好辦法，既然人是石虎最大的天敵，反過來也可用人的力量去幫助石虎，用教育訓練人，才是最根本方法，如此才能與石虎共存。

未料，韓的發言被PO上臉書，引發網友熱議，網友說「人老了，該退休了，別出來講幹話，苗栗負債養石虎比養你好。」、「意思說苗栗人太多，被車撞也是應該」。

陳美汀表示，根據相關學者專家的多年統計和田野調查，每隻石虎個體的「地盤」約5平方公里，而且現有開發案增多，從苗栗、台中及南投縣一帶約有500隻石虎，苗栗縣約估計有300多隻。而韓估算一萬隻石虎的說法，沒有生態研究及科學數據，卻以如此方式談論，有點太誇張且不恰當。

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