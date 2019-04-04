稱「石虎太多才會被路殺」苗縣議員超狂發言被砲轟

2019-04-04 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕台灣石虎真的好可憐，日前被說兇猛、具攻擊性，近期苗栗縣議員韓茂賢又說「石虎太多才會跑到路上被車子撞死」，該段影片在網路上引起眾怒，讓苗栗鄉親都看不下去，有網友說道：「身為苗栗人深感抱歉，這種智商的議員怎麼會出現，我都有回去投票呀！」

韓茂賢日前在一場座談會中談及石虎，他表示從來不認為，訂了石虎保護區石虎就會變多，更舉例表示沒有訂猴子保護區，現在猴子也到處有，後更提出10年前苗栗縣有人的土地上500隻石虎，第1年500隻，第2年750隻，第3年變1500隻...每年會以1.5倍成長，到現在也該有上萬隻了吧！

韓茂賢講完數據更說出驚人言論，他說道：「上萬隻的結果是，石虎多到老是跑道路上被車子撞...。」他表示，苗栗縣政府只要有重大建設，保育團體就會要求做好安全措施，但這還是阻止不了石虎被撞死，牠就是太多了，難道是要叫大家不要開車經過道路嗎？

這段影片被「捍衛苗栗青年聯盟」發布到臉書，寫道「苗栗縣議員韓茂賢發表驚人的劇本，驚悚度不輸高雄韓導！」更表示約1分半的影片中就有2個大爆點，分別是「10年前調查有500隻石虎，現會每年以1.5倍的速度成長，現在應該有上萬隻」及「石虎這麼多才會跑到路上被撞死，總不能叫人不要開車經過」。

網友也紛紛回應「照這個說法，人被撞死也是因為太多了？」、「懷疑他是另一個世界來的！哪邊有1萬隻石虎！」、「苗栗都專選爛咖啊，住了20年早已習慣」、「意思說苗栗人太多，被車撞也是應該」，更有人嘆：「苗栗年輕人繼續對政治冷漠下去只會讓哪些垃圾繼續掌握權力亂搞下去。」

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