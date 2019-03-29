苗128縣道拓寬案爭議 近期再做環差分析

2019-03-29 21:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣128縣道通霄鎮苗36線路口至銅鑼竹森橋拓寬案，因曾涉及土地徵收與石虎保育等問題，衍生爭議，支持與反對意見兩極，苗栗縣政府近期開始進行環境影響差異分析報告，評估狀況。

苗栗縣政府工務處交通規畫科表示，由於128縣道拓寬案自2009年完成規劃並進行環評後，因用地徵收不順，加上石虎保育爭議，工程案擱置，縣府依再度向公路總局申請補助600萬經費，針對苗36線路口至銅鑼鄉竹森橋共10公里進行環差分析。

苗栗縣政府工務處交通規畫科指出，環差影響評估時程預計至少1年，之後若可行將會將評估案件結果轉給環保局，如果環保局同意後，會向公路總局爭取經費，先於目前未發生石虎路殺的苗36線路口至烏眉國中段拓寬。

不過，因128縣道曾多次發生石虎路殺事件，不少動物保育人士憂心，一旦拓寬案進行，可能會造成石虎路殺次數增加，畢竟除了128縣道路殺事件多，鄰近區域也曾拍到石虎出現蹤跡，拓寬案應謹慎考慮。

不過，也有地方居民認為，128縣道通往銅鑼工業區，大型車輛多，不少人開車行經128縣道都覺得道路太窄，為了居民交通便利與安全，適當拓寬較符合需求。

針對石虎保育爭議等問題，苗栗縣政府強調，會針對是否影響現有生物棲息、交通效益評估，等報告出爐，縣府才會視狀況進行後續處裡。

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