石虎公園又爆爭議 保育人士驚揭「動物死亡陷阱」

2019-03-27 18:56

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭公所爭取中央前瞻計畫，獲700多萬元經費補助，在大安溪北側140縣道旁5公頃的閒置國有地打造「大安濕地公園」，但工程基地曾有石虎出沒，挨批破壞石虎棲地，近來又有保育人士發現，工程的排水溝成為動物無法逃脫的死亡陷阱！

卓蘭鎮公所建設課指出，設置排水溝的本意是避免大雨造成水流無法宣洩，之前並未發現相關問題，接獲反映後會，盡快了解狀況，研擬改善方式。

卓蘭鎮公所建設課說，之前爭議爆發後，水利署已經要求鎮公所必須讓裸露地重新恢復植被，鎮公所接下來將造林綠化，工程中也會納入設置生物廊道，讓附近動物通行，都是未來鎮公所改善的方向。

保育人士李璟泓至「大安濕地公園」現場目擊，公園中設置了深度85公分的水泥水溝，發現有貢德氏赤蛙、斑腿樹蛙與斯文豪氏攀木蜥蜴受困其中，其中，斑腿樹蛙更是已經死亡，成為動物死亡陷阱。

動保人士質疑，水泥排水溝較樹木光滑，導致有動物誤入陷阱、無法爬出。李璟泓直指，「這是生死攸關的陷阱」，「設計動物通道，應做全面考量」，而且有些動物攀爬過程都已筋疲力盡，讓人難過。

「大安濕地公園」斥資近8000萬元，利用大安溪北側140縣道旁5公頃的閒置國有地打造，但過程中引發破壞石虎棲地疑慮，苗栗縣政府與數名縣議員與生態保育團體、卓蘭鎮公所會商後，去年底以「本案涉有多項生態議題，將先行辦理硬體設施停工，先行完成生態復育及補償措施」，工程喊卡。

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