選前喊愛護石虎選後批太多 苗縣議員挨轟「騙票」

2019-04-04 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣議員韓茂賢近期針對石虎的發言惹議，網友對照去年韓茂賢在臉書上發表種種愛護石虎的文章，怒批「利用石虎騙選票，選完腦筋馬上轉彎」。

韓茂賢3月4日在「國土計畫座談會」中談及石虎時宣稱，苗栗縣石虎的數量「應該會超過上萬隻」，「上萬隻的結果是什麼，石虎老是會跑到路上，被車子撞。」今天受訪時，韓茂賢仍堅持石虎應有1萬隻，並且批評保育團體「怠惰」，沒有重新估算石虎族群的數量。

去年5月，韓茂賢在臉書說，「本人認為石虎最大的天敵是人類，只要人類不獵殺、不捕捉，反過來愛護石虎的時候，人類反而是石虎最大的靠山。只要人們不去危害石虎，石虎自然得以繁衍茁壯。」當時韓茂賢主張，政府應成立保育石虎的專門單位、石虎列為苗栗縣吉祥物、「建議縣政府在所有公共工程必須設有石虎廊道或涵洞供野生動物通行，避免路殺野生動物。」

不料，韓茂賢近期卻發表「石虎上萬隻」的說法，遭保育團體反駁後仍堅稱「石虎上萬隻」。大批網友湧進韓茂賢的臉書批評，「利用石虎騙選票，選完腦筋馬上轉彎」、「石虎最大的敵人就是你，選前選後，臉太腫了吧」、「不是石虎太多，是議員太多」、「可以請議員提出研究方法和確實的數據嗎？」、「怎麼會在看了這麼多石虎被車撞死的照片之後，還能輕易說出石虎數量太多了所以被車撞死？」

「台灣石虎保育協會」今晚在臉書上說，「最近期的石虎族群估算是林務局105年的委託計畫並於106年底完成的〈重要石虎棲地保育評析〉，內容是根據最近15年左右的研究資料，做出苗中投約有468-669隻石虎的估算。」根據《關鍵評論網》報導，林務局報告指出，這樣的粗估數字仍處於持續下降的趨勢，韓茂賢所說的「十年前有500隻」並不精確。

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