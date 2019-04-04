堅稱石虎有1萬隻 苗栗議員反批保育團體「怠惰」

2019-04-04 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣議員韓茂賢日前語出驚人，稱石虎數量有上萬隻，而路殺事件頻傳是「石虎太多才會跑到路上被車子撞死」，影片曝光後引發網路一片踏達，今受訪韓茂賢仍不認錯，強調保育團體一直以10年前的數字，「未免太怠惰了」。

綜合媒體報導，苗栗縣議員韓茂賢日前稱石虎太多才會被路殺惹議，今受訪時仍堅持己見，批評保育團體不稱職，他表示保育團體一直以10年前的數字，但至今沒有重新估算族群數量，「未免太怠惰了」，他不同意石虎僅剩500隻，認為石虎應有1萬隻，要求官方重新估算。

「捍衛苗栗青年聯盟」在臉書po出一段影片，韓茂賢表示「10年前調查有500隻石虎，現會每年以1.5倍的速度成長，現在應該有上萬隻」、「上萬隻的結果是，石虎多到老是跑道路上被車子撞...牠就是太多了，難道是要叫大家不要開車經過道路嗎？」

影片一曝光引發網怒批：「議員比石虎還多欸」、「懷疑他是另一個世界來的！哪邊有1萬隻石虎」、「議員太多了，不如...」、「蠻荒謬的推論」。

台灣石虎保育協會理事長陳美汀，對此表示，現有開發案增多，棲地食物等資源能承載石虎棲息狀況限縮，再根據苗栗、台中和南投等現有合理棲地，推算出約500隻個體，對於議員大膽推算的說法，她無法接受。

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