因應開放海釣 張景森：已請農委會協助地方做好漁港管理

2019-04-05 21:17

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁日前接見釣魚團體、接受陳情後，指示政務委員張景森2個月內在全國漁港或商港劃定50處區域合法釣魚，引發全國基層漁會幹部大反彈，質疑缺乏配套就要開放海釣，張景森今天接受本報訪問說，8日將召開跨部會會議討論，他認為解決問題的根本之道，是中央要協助地方政府編列預算，把漁港管理做好，已請農委會檢討如何協助地方政府做好漁港管理。

張景森說，他日前召集交通部、漁業署等相關單位，預計5月20日前在全國50處商港、漁港劃定垂釣區供釣友使用。他強調，是在商港、漁港的50處劃定垂釣區，並非是指50個商港、漁港。

張景森指出，目前各地的漁港由地方政府低度管理，但縣市缺乏經費，他已請農委會檢討如何協助地方政府做好漁港管理，包括檢討所需人力、物力等問題。

另外，張景森說，他也指示研議有關單位是否參考國外做法，研議釣友是否需要購買釣魚證，來兼顧管理並維護釣友權益。釣魚證可能包含保險、清潔管理費，還可規範釣魚的範圍、數量、種類等。

不過，他說，研議釣友是否需要購買釣魚證，還只是技術上的問題，重點在於要把漁港管理做好，否則沒做好管理措施，就會有環境生態、釣客與漁民等衝突問題發生。

據悉，陳其邁在3月20日接見釣魚團體後，指示2個月內在全國漁港或商港劃定50處區域合法釣魚，政務委員唐鳳4月3日舉行協作會議，邀釣友團體與基層漁會等正反意見團體表達意見，但到場的眾多基層漁會幹部大反彈，當場退席抗議，使問題轉趨複雜。

張景森說，他已交代有關機關，再與釣友、漁會等溝通，在不影響漁船與商船作業安全，並在維護環境整潔的前提下，找出適合的50處垂釣區。

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