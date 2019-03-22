「釣客會攻擊漁船」 金山漁會反對開放漁港垂釣

2019-03-22 16:05

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市金山區漁會今天召開代表大會，針對港區開放釣魚問題，漁民紛紛表達反對漁港開放垂釣的立場，漁會代表大會最後以臨時動議決議，「堅決禁止開放漁港垂釣」，已做成記錄並將呈陳報漁業署及立法院備查。

有釣友在公共政策網路參與平台提議「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，已迅速通過附議成案，但遭各地漁會強力反對，行政院將於4月3日邀相關單位召開協作會議。

金山區漁會總幹事朱麗鑾表示，有漁民反映，釣客為了不讓漁船碰到他們的釣竿及釣線，甚至還會拿酒瓶、鉛塊攻擊漁船，造成漁船的船具受損，甚至有受傷的威脅，部分釣客離譜的行為相當要不得，因此代表大會才會通過決議，堅決禁止開放漁港垂釣。

朱麗鑾說，漁港開放垂釣有很多問題，包括垃圾、管理等，甚至有漁民和釣客糾紛的問題。漁民多次在理事會、代表大會反映過，釣客不僅影響航道進出，也會影響卸魚作業，而且釣客每天製造很多垃圾，講也講不聽，轄區已有開放兩個漁港部分區域垂釣，但釣客多在非指定的地點釣，尤其常會去航道口垂釣，釣竿占據航道會卡到船外機、燈具等，造成漁船受損，出海作業也會受到影響。

朱麗鑾指出，由於占據航道口釣魚，會和漁民發生糾紛，引發的問題造成非常的大困擾，政府不應再任意擴大開放的範圍，全面開放更不可行，金山區漁會表達堅決禁止開放漁港垂釣的立場，呼籲政府要重視漁民生計。

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