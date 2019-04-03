開放海釣唐鳳協作會議氣氛火爆 2漁民代表退席抗議

2019-04-03 14:01

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁3月20日接見全國各大釣魚協會等社團前來陳情時，指示2個月內全台漁港或商港劃定50個區域可合法釣魚，引發基層漁會幹部及漁民大反彈，行政院政務委員唐鳳今天舉辦協作會議邀正反意見等各方代表陳述意見，現場氣氛火爆，特別是到場數百位漁民群情激憤，後來2位漁民代表下樓發言，強調漁民是為生計捕魚討生活，不同於釣客是為休閒活動釣魚，講到激動處，退席抗議！

釣友俞澤宇今年1月底在公共政策網路參與平台提議「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，不到1個月迅速通過附議，唐鳳今天特別到基隆八斗子漁港召開這場協作會議，邀請中華民國全國漁會總幹事林啟滄、提案人俞澤宇、釣友等團體及多個縣市漁會代表與會。

儘管會議一開始，與會的漁業署副署長王正芳說明，政府並不是要在全國50個漁港開放釣魚，而是選擇部分漁港的適當之處開放，但當會議資料秀出俞澤宇「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」的提案時，就引發現場漁會幹部的騷動，紛紛質疑這場會議要討論「全面開放漁港」的問題，質疑會議似有既定政策立場，不過，唐鳳辦公室當場說明，這只是網友的提案，並非政府的立場。

俞澤宇現場說明他的提案指出，漁港是公有財，他們要求政府必須依法行政，開放漁港釣魚，但現在政府沒有依法行政，釣客到漁港釣魚卻違法，這是什麼鬼島台灣？他也認為應對在漁港亂丟垃圾的人開罰，問題是垃圾都是釣友丟的嗎？

中華民國全國漁會總幹事林啟滄質疑，政府說要開放漁港釣魚，但沒有配套，現在把事情搞大，要開放50處釣魚，漁民會害怕，也擔心將來會與釣客引發衝突，漁民要安穩進出漁港、整補，有這麼難嗎？亂丟垃圾說要開罰，有罰嗎？

一位基隆區漁會代表表示，有的釣客在漁港留下魚餌、飲料等瓶瓶罐罐，帶來的環保問題，誰要負責？而漁民正要捕魚時，釣客的船開過來卻趕走漁群，漁民心情鬱卒，因此與釣客發生衝突，他當場氣憤地表示，不參加開會了，要退席抗議。

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