馬讚蔣公「讓台灣回祖國懷抱」 台下群眾喊：徵召韓國瑜

2019-04-05 16:51

〔記者陳昀／台北報導〕「我愛國旗委員會」今天下午在中正紀念堂舉辦「蔣公，我們懷念您！紀念大會」，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前國民黨主席洪秀柱等人都赴會，馬、吳致詞時講得慷慨激昂，頻頻讚揚先總統蔣中正過去貢獻，但直到洪秀柱上台群眾才歡聲雷動，不斷大喊「柱柱姐加油、徵召韓國瑜！」

馬英九致詞時說，民進黨長期醜化蔣中正，他要趁這次活動還原歷史真相、還蔣公一個公道，他細數蔣中正對台灣的貢獻，包含光復台灣、保衛台灣跟建設台灣，尤其蔣中正讓被割讓50年的台灣回到祖國懷抱，並在古寧頭戰爭、823砲戰展示他的意志、決心與鞏固台灣安全的能力，也樹立了兩岸隔海分治，對台貢獻不容否認，要永遠懷念這個偉人！

吳敦義上台致詞時也附和馬英九說詞，大讚先總統蔣中正對台貢獻非常大，憑藉8年抗戰勝利，讓台灣重回中華民國懷抱，作為中華民族的復興基地，吳越講越高昂，還大喊「三民主義萬歲」，說要讓蔣中正偉大貢獻長留人間。

不過，直到洪秀柱上台，群眾才群起歡呼，不斷高喊「柱柱姐加油」，洪秀柱致詞完後，大家又開始高喊「柱柱姐加油」、「徵召韓國瑜」，群眾喊了十多次的「徵召韓國瑜」，直到主持人上台主持秩序才暫歇。

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