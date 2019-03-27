「馬王二會」沒談選舉 王金平：下週要見韓

2019-03-27 11:31

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平月初拋出「馬王二會」構想，前總統馬英九卻對媒體冷回「上次見過了」、「知道了」，原以為就此觸礁，但王金平上午悄悄造訪馬英九辦公室，讓「馬王二會」成真，兩人聊了1個多小時，會中笑聲連連，王金平4月3日也會在高雄跟高雄市長韓國瑜碰面。

王金平指出，跟馬英九就是東南西北聊、氣氛很好，就世界情勢與經濟、兩岸、核能等議題交換意見，但不談選舉也不談黨內的事，請益不一定要講選舉的事，反正很愉快。

聽到外傳韓國瑜可能在清明節期間、訪美前表態，王金平回應：「喔～是的，好，很好啊」，並表示，最近沒有跟韓國瑜聯絡，近期也沒有聯繫，但4月2、3日工業總會將赴高雄舉辦說明會，韓國瑜會參加，兩人就會碰面。

對於現在是否還跟韓國瑜心意相通？王金平大笑說，沒有改變啊、哪有什麼改變；記者追問兩人是否會合作，王說，沒談到選舉怎麼談到合不合作？至於會不會爭取馬英九支持，他也說，不會談到個人的事 。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，兩週前王金平辦公室邀約會面，被問及之前馬曾冷淡給軟釘子為何今天又見？蕭說，上次是送書，這次是說要看看馬總統，於是就安排。蕭旭岑也轉述，王金平會中稱讚馬政府時期外交、兩岸關係都處理得很好，馬英九也對於蔡政府不承認九二共識造成許多問題感到遺憾。

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